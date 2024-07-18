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鉅亨速報

盤中速報 - 美隆電(2477)大漲7.09%，報30.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 11:39

美隆電(2477-TW)18日11:39股價上漲2.05元，報30.95元，漲幅7.09%，成交2,885張。

美隆電(2477-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣。前項有關產品及其原料進出口及代理業務。

近5日股價上漲16.77%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-234 張
  • 外資買賣超：-237 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：+415 張
  • 融券增減：+66 張

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