盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額24.31億
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 11:34
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，18日11:34相關指數下跌2.01%，總成交額24.31億元，大盤占比2.48%。
該產業上漲家數1、下跌家數46、平盤家數1。領跌個股磐儀(3594-TW)18日11:31股價下跌3.1元，報50.2元，跌幅5.82%。
電腦及週設類指數近5日下跌1.35%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.35%
|+0.45%
|近一月
|+0.51%
|+5.07%
|近三月
|+8.68%
|+12.34%
|近六月
|+9.51%
|+23.03%
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