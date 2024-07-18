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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額24.31億

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 11:34

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，18日11:34相關指數下跌2.01%，總成交額24.31億元，大盤占比2.48%。

該產業上漲家數1、下跌家數46、平盤家數1。領跌個股磐儀(3594-TW)18日11:31股價下跌3.1元，報50.2元，跌幅5.82%。

電腦及週設類指數近5日下跌1.35%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.35% +0.45%
近一月 +0.51% +5.07%
近三月 +8.68% +12.34%
近六月 +9.51% +23.03%

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