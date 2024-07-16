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鉅亨速報

盤中速報 - 美隆電(2477)急拉3.1%報29.8元，成交2,940張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 13:10

美隆電(2477-TW)近5分K漲速3.1%，16日13:10報29.8元，成交2,940張，今日漲幅為4.75％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美隆電(2477-TW)近5日股價上漲26.73%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子下跌3.23%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-74 張
  • 外資買賣超：-72 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：+534 張
  • 融券增減：+47 張

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