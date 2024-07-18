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鉅亨速報

盤中速報 - 新復興(4909)大跌7.04%，報125.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:32

新復興(4909-TW)18日10:32股價下跌9.5元，報125.5元，跌幅7.04%，成交32,165張。

新復興(4909-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻微波通訊用基板。一般資訊週邊用基板。

近5日股價上漲22.73%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,976 張
  • 外資買賣超：+1,844 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+132 張
  • 融資增減：+1,949 張
  • 融券增減：+977 張

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