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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額73.26億

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:34

台股今日通信網路業類股表現強勁，17日09:34相關指數上漲2.08%，總成交額73.26億元，大盤占比21.03%。

該產業上漲家數32、下跌家數11、平盤家數5。領漲個股新復興(4909-TW)17日09:34股價上漲12元，報135.0元，漲幅9.76%。

通信網路類指數近5日上漲1.58%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.58% +0.66%
近一月 +4.77% +4.86%
近三月 +24.1% +14.0%
近六月 +28.59% +20.55%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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