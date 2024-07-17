盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額73.26億
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:34
台股今日通信網路業類股表現強勁，17日09:34相關指數上漲2.08%，總成交額73.26億元，大盤占比21.03%。
該產業上漲家數32、下跌家數11、平盤家數5。領漲個股新復興(4909-TW)17日09:34股價上漲12元，報135.0元，漲幅9.76%。
通信網路類指數近5日上漲1.58%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.58%
|+0.66%
|近一月
|+4.77%
|+4.86%
|近三月
|+24.1%
|+14.0%
|近六月
|+28.59%
|+20.55%
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