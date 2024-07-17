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盤中速報 - 新復興(4909)急拉4.03%報130.0元，成交4,431張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:07

新復興(4909-TW)近5分K漲速4.03%，17日09:07報130.0元，成交4,431張，今日漲幅為5.69％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新復興(4909-TW)近5日股價上漲16.04%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.58%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+212 張
  • 外資買賣超：+43 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+169 張
  • 融資增減：+1,915 張
  • 融券增減：+436 張

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