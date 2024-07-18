盤中速報 - 英濟(3294)大跌7.09%，報40.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:29
英濟(3294-TW)18日10:29股價下跌3.1元，報40.6元，跌幅7.09%，成交6,096張。
英濟(3294-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密塑膠零組件射出成型。精密模具開發、設計及製造。電子組裝、噴塗印刷。
近5日股價上漲20.22%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-230 張
- 外資買賣超：-505 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+275 張
- 融資增減：+1,322 張
- 融券增減：+190 張
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