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鉅亨速報

盤中速報 - 英濟(3294)大跌7.09%，報40.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:29

英濟(3294-TW)18日10:29股價下跌3.1元，報40.6元，跌幅7.09%，成交6,096張。

英濟(3294-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密塑膠零組件射出成型。精密模具開發、設計及製造。電子組裝、噴塗印刷。

近5日股價上漲20.22%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-230 張
  • 外資買賣超：-505 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+275 張
  • 融資增減：+1,322 張
  • 融券增減：+190 張

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