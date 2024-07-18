盤中速報 - 安國(8054)大跌7.16%，報175元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:25
安國(8054-TW)18日10:25股價下跌13.5元，報175.0元，跌幅7.16%，成交23,579張。
安國(8054-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計及銷售。
近5日股價上漲22.01%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,504 張
- 外資買賣超：+4,565 張
- 投信買賣超：+363 張
- 自營商買賣超：+576 張
- 融資增減：+2,326 張
- 融券增減：+1,747 張
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