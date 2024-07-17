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鉅亨速報

盤中速報 - 安國(8054)急拉3.86%報188.5元，成交29,238張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:43

安國(8054-TW)近5分K漲速3.86%，17日11:43報188.5元，成交29,238張，今日漲幅為9.91％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

安國(8054-TW)近5日股價上漲14.72%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.39%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,121 張
  • 外資買賣超：+2,458 張
  • 投信買賣超：+363 張
  • 自營商買賣超：+300 張
  • 融資增減：+4,356 張
  • 融券增減：+733 張

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