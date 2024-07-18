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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊魯米納(ILMN-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為131.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.84元，其中最高估值2.03元，最低估值0.32元，預估目標價為131.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.03(2.03)4.455.675.73
最低值0.32(0.32)0.472.623.77
平均值0.85(0.85)2.633.794.79
中位數0.84(0.86)2.313.64.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值45.45億50.12億55.42億61.76億
最低值43.77億45.53億47.23億49.19億
平均值44.77億47.94億51.58億55.49億
中位數44.99億47.85億51.29億53.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.744.455.04-28.00-7.34
營業收入35.43億32.39億45.26億45.84億45.04億

詳細資訊請看美股內頁：
伊魯米納(ILMN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSILMN

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