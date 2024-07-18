巴黎奧運開幕在即 市長撩落去跳塞納河游泳證水質安全

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 08:28

法國巴黎市市長 Anne Hidalgo 終於實現在塞納河中游泳的承諾，在奧運開幕倒數第九天的周三 (17 日) 一躍而下，試圖說服懷疑者並證明塞納河乾淨，可舉辦奧運會游泳比賽。陪同她一起游泳的人還有巴黎奧組委主席 Tony Estanguet 和巴黎大區區長 Marc Guillaume。

65 歲的 Hidalgo 戴著護目鏡，身穿潛水服，在夏日燦爛的陽光下優雅地游泳，她並將臉浸入塞納河中往前遊了約 100 公尺。

Hidalgo 表示，他們 3 人已經很努力地游泳了，潛入水中時感覺水質非常不錯，但水溫有點涼。Hidalgo 原先打算在上月於塞納河游泳，但因大雨和水質問題，不得不數次推遲行動，法國總統馬克宏也承諾會在塞納河裡游泳，但承諾尚未兌現。

巴黎政府為了塞納河已投資 14 億歐元防止污水滲入河道，但巴黎地下廢水網路中部份可追溯到 19 世紀，相當錯綜複雜。且難抵暴雨水量增長帶來的影響，此前有多次未通過水質檢測，但 Hidalgo 卻喊出要在河中舉拜戶外游泳賽事，因此引發各界關注。

Hidalgo 的辦公室周二 (16 日) 發出聲明說，這場活動辦在奧運前夕是為了展現這座城市與國家為改善塞納河水質和生態所做的努力，塞納河將在奧運期間扮演重要角色。

依據賽事安排，從 7 月 26 日到 8 月 11 日，鐵人三項項目和男女混合項目的游泳比賽將在塞納河舉行。

是否舉辦比賽的決定將在前一天晚上和當天淩晨做出，由一個技術委員會做出決定，該委員會包括運動員、國際單項體育聯合會、地區當局和法國氣象局。根據上周五 (12 日) 發佈的塞納河水質報告，在塞納河奧運游泳賽段，7 天中有 6 天的水質適合游泳。