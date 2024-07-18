川普槍擊案 美國特勤局長終於打破沉默

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 08:10

川普槍擊案震驚全球，當天負責前總統川普安保的美國特勤局，被多方指責出現重大工作疏漏，很快被推上風口浪尖。

據《ABC News》周三（17 日）報導，美國特勤局局長 Kimberly Cheatle 周一首度就川普遇刺發聲。Cheatle 表示，這起槍擊事件不可接受，作為特勤局局長，她對此事負有責任，但她不會辭職。她會調查事件背後的原因，確保不會再發生類似事件。

川普還沒接聽電話，關於事發時的具體情況，Cheatle 稱自己還未獲得更多細節，但她為特勤局特工辯護稱，她的下屬從發現槍手到擊斃槍手，只用了「很短的時間」。

事發後，外界質疑特勤局為何沒在槍手所在大樓樓頂安排狙擊手。Cheatle 說，因為涉事屋頂是個斜坡面，出於安全考慮，他們沒有在屋頂上設置狙擊點，「我們不想把人安排在斜屋頂上，我們決定從內部確保大樓的安全」。

不過，她仍堅持，民眾應該對特勤局保護總統和前總統的能力有信心，這一點從特工果斷擊斃槍手就能看出，「他們有能力自己做出這個決定，我為他們鼓掌」。

在川普遇刺殺幾小時後，外界就對特勤局提出質疑，難以理解槍手究竟是如何在這麼多特工和警察的眼皮子底下，拿著一把 AR 式步槍，爬到一個距離造勢大會講台只有約 150 公尺的建築物屋頂。

甚至還有目擊者聲稱，他們曾向安全部門通報在屋頂上看到一名持有武器的男子，但安全部門沒有做出反應。

「前總統就在這裡，居然還有人能爬上屋頂開槍。那棟樓裡有一些執法人員，槍手還能爬上屋頂，這就更奇怪了」，賓州巴特勒縣地區檢察官戈爾丁格疑惑不已。