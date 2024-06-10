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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至11.6元，預估目標價為137.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:14

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.82元下修至11.6元，其中最高估值13.81元，最低估值9.85元，預估目標價為137.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值13.81(15.54)13.4114.2
最低值9.85(9.85)5.89.09
平均值11.98(12.27)10.3511.57
中位數11.6(11.82)10.211.3

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值189.20億207.05億222.35億
最低值174.36億164.93億172.67億
平均值181.46億180.51億193.76億
中位數181.37億175.31億190.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.042.5915.5620.9214.64
營業收入104.65億96.01億184.09億222.61億187.95億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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