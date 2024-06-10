鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至11.6元，預估目標價為137.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:14
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.82元下修至11.6元，其中最高估值13.81元，最低估值9.85元，預估目標價為137.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.81(15.54)
|13.41
|14.2
|最低值
|9.85(9.85)
|5.8
|9.09
|平均值
|11.98(12.27)
|10.35
|11.57
|中位數
|11.6(11.82)
|10.2
|11.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|189.20億
|207.05億
|222.35億
|最低值
|174.36億
|164.93億
|172.67億
|平均值
|181.46億
|180.51億
|193.76億
|中位數
|181.37億
|175.31億
|190.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.04
|2.59
|15.56
|20.92
|14.64
|營業收入
|104.65億
|96.01億
|184.09億
|222.61億
|187.95億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇