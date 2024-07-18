鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veren Inc.(VRN-US)EPS預估上修至0.3元，預估目標價為10.97元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 04:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Veren Inc.(VRN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.3元，其中最高估值0.48元，最低估值0.15元，預估目標價為10.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.48(0.48)
|1.45
|2.56
|0.11
|最低值
|0.15(0.15)
|0.48
|0.09
|0.11
|平均值
|0.33(0.31)
|1.02
|1.15
|0.11
|中位數
|0.3(0.28)
|1.01
|0.8
|0.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.21億
|37.70億
|39.88億
|42.21億
|最低值
|27.92億
|28.53億
|26.31億
|27.68億
|平均值
|31.14億
|32.27億
|32.56億
|34.94億
|中位數
|31.22億
|31.42億
|32.02億
|34.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.42
|-3.55
|3.31
|2.01
|0.78
|營業收入
|21.68億
|11.09億
|22.57億
|30.67億
|23.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Veren Inc.(VRN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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