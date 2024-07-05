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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veren Inc.(VRN-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為10.95元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Veren Inc.(VRN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.64元下修至0.3元，其中最高估值1.23元，最低估值0.15元，預估目標價為10.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.23(1.23)2.32.550.11
最低值0.15(0.15)0.480.090.11
平均值0.52(0.67)1.281.340.11
中位數0.3(0.64)1.081.370.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值34.21億37.70億40.43億42.21億
最低值29.80億28.53億26.31億27.68億
平均值32.45億34.26億34.65億34.94億
中位數32.89億35.41億35.93億34.94億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.42-3.553.312.010.78
營業收入21.68億11.09億22.57億30.67億23.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Veren Inc.(VRN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRN

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