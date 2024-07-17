鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為26.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.31元下修至2.27元，其中最高估值2.58元，最低估值1.83元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.58(2.58)
|3.44
|4.35
|2.23
|最低值
|1.83(1.83)
|1.93
|1.94
|2.23
|平均值
|2.28(2.29)
|2.8
|3.19
|2.23
|中位數
|2.27(2.31)
|2.93
|3.19
|2.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|46.94億
|51.67億
|54.86億
|45.06億
|最低值
|42.60億
|44.55億
|43.66億
|45.06億
|平均值
|45.47億
|48.44億
|50.39億
|45.06億
|中位數
|45.66億
|49.15億
|52.02億
|45.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.53
|-1.36
|-1.03
|2.11
|3.15
|營業收入
|19.90億
|9.66億
|24.71億
|41.49億
|47.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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