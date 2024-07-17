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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)EPS預估下修至2.27元，預估目標價為26.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 20:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.31元下修至2.27元，其中最高估值2.58元，最低估值1.83元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.58(2.58)3.444.352.23
最低值1.83(1.83)1.931.942.23
平均值2.28(2.29)2.83.192.23
中位數2.27(2.31)2.933.192.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值46.94億51.67億54.86億45.06億
最低值42.60億44.55億43.66億45.06億
平均值45.47億48.44億50.39億45.06億
中位數45.66億49.15億52.02億45.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.53-1.36-1.032.113.15
營業收入19.90億9.66億24.71億41.49億47.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Energy Inc - Class A(LBRT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLBRT

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