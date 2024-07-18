鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fulton Financial Corp.(FULT-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為18.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 00:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Fulton Financial Corp.(FULT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.49元，其中最高估值1.58元，最低估值1.24元，預估目標價為18.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.58(1.58)
|2
|1.97
|最低值
|1.24(1.24)
|1.73
|1.97
|平均值
|1.45(1.43)
|1.84
|1.97
|中位數
|1.49(1.45)
|1.82
|1.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|12.38億
|12.97億
|最低值
|11.68億
|12.51億
|平均值
|11.94億
|12.69億
|中位數
|11.87億
|12.63億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.35
|1.08
|1.62
|1.67
|1.64
|營業收入
|10.42億
|9.68億
|10.01億
|10.95億
|15.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Fulton Financial Corp.(FULT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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