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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fulton Financial Corp.(FULT-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為18.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 00:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Fulton Financial Corp.(FULT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.49元，其中最高估值1.58元，最低估值1.24元，預估目標價為18.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.58(1.58)21.97
最低值1.24(1.24)1.731.97
平均值1.45(1.43)1.841.97
中位數1.49(1.45)1.821.97

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值12.38億12.97億
最低值11.68億12.51億
平均值11.94億12.69億
中位數11.87億12.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.351.081.621.671.64
營業收入10.42億9.68億10.01億10.95億15.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Fulton Financial Corp.(FULT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFULT

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