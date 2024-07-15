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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為120.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 16:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.57元下修至0.46元，其中最高估值1.27元，最低估值-0.12元，預估目標價為120.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.27(1.27)4.957.958.56
最低值-0.12(-0.12)1.732.094.95
平均值0.52(0.6)3.234.65.91
中位數0.46(0.57)3.134.445.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值27.43億32.64億37.57億37.39億
最低值26.17億28.97億31.50億33.38億
平均值26.91億29.92億33.88億35.43億
中位數26.83億29.55億33.64億35.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---------0.43
營業收入9.60億9.74億10.95億12.92億16.75億

詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTKO

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