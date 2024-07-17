鉅亨速報 - Factset 最新調查：TG治療(TGTX-US)EPS預估上修至-0.01元，預估目標價為34.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對TG治療(TGTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.01元上修至-0.01元，其中最高估值0.45元，最低估值-0.25元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.45(0.45)
|1.02
|1.48
|2.48
|最低值
|-0.25(-0.25)
|0.11
|0.46
|2.48
|平均值
|-0.04(-0.04)
|0.59
|1.02
|2.48
|中位數
|-0.01(-0.01)
|0.63
|1.2
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.92億
|5.28億
|7.52億
|10.28億
|最低值
|2.93億
|3.64億
|4.46億
|6.47億
|平均值
|3.10億
|4.72億
|6.17億
|8.37億
|中位數
|2.99億
|5.02億
|6.34億
|8.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.96
|-2.42
|-2.63
|-1.46
|0.09
|營業收入
|15萬
|15萬
|669萬
|279萬
|2.34億
詳細資訊請看美股內頁：
TG治療(TGTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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