search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TG治療(TGTX-US)EPS預估上修至-0.01元，預估目標價為34.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對TG治療(TGTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.01元上修至-0.01元，其中最高估值0.45元，最低估值-0.25元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.45(0.45)1.021.482.48
最低值-0.25(-0.25)0.110.462.48
平均值-0.04(-0.04)0.591.022.48
中位數-0.01(-0.01)0.631.22.48

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.92億5.28億7.52億10.28億
最低值2.93億3.64億4.46億6.47億
平均值3.10億4.72億6.17億8.37億
中位數2.99億5.02億6.34億8.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.96-2.42-2.63-1.460.09
營業收入15萬15萬669萬279萬2.34億

詳細資訊請看美股內頁：
TG治療(TGTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTGTX

相關行情

台股首頁我要存股
TG治療21.8301-3.06%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty