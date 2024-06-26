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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為120.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 14:00

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.7元，其中最高估值1.29元，最低估值-0.12元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.29(2.5)4.957.958.56
最低值-0.12(-0.12)1.791.994.95
平均值0.7(0.86)3.294.765.91
中位數0.7(0.78)3.244.565.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值27.43億31.84億37.57億37.39億
最低值26.17億28.57億30.59億33.38億
平均值26.86億29.81億33.53億35.43億
中位數26.82億29.55億33.52億35.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---------0.43
營業收入9.60億9.74億10.95億12.92億16.75億

詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTKO

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