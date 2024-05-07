便宜是王道！星巴克客流量下滑速度創14年之最 廉價連鎖超市Aldi卻大殺四方

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 12:49

國際連鎖咖啡龍頭星巴克 (SBUX-US) 日前公佈的 2024 年第二財季財報顯示，美國客流量下降 7%，持續下滑且創 14 年來最大降幅，中國市場銷售額也年減 11%，遠不及此前預期，而除了星巴克外，必勝客和肯德基兩大全球餐飲巨頭也在最新財報中報告季度銷售額萎縮情形，而這一表現跟德國廉價連鎖超市 Aldi 在全球不斷崛起形成鮮明對比。

《華爾街見聞》報導，全球消費市場正迎來一個新趨勢，也就是在高通膨和高利率並存的大環境下，消費者正在拋棄大品牌，轉向擁抱低價。

為彌補疫情期間的虧損，眾多餐飲企業陸續開始漲價，與此同時，數據顯示美國消費者食物支出占收入比重攀至 30 年新高，凸顯通膨和高利率環境也在打壓消費行為。

根據美國勞工統計局數據，美國 3 月速食價格上漲 5%，雜貨價格的增速則較慢，相較於 2019 年同期，美國速食價格攀漲 33%，雜貨價格僅上漲 26%。

零食製造商億滋國際 (MDLZ-US) 執行長 Dirk Van de Put 表示，消費者正在與較低的優惠福利、較高利率水準及普遍的通膨進行對抗

價格高漲的背景下，餐飲領域消費日益疲弱，這也直接反映在消費品牌業績表現中。

星巴克高層上周三 (1 日) 在發佈財報後指出，星巴克正流失「偶爾光顧」類型的顧客，從第一財季到第二財季末，星巴克忠誠度獎勵用戶減少了 150 萬。

卡夫亨氏同日也說，受通膨和優惠力道減輕影響，銷售額下滑 1.2%，品客洋芋片母公司 Kellanova 上周四 (2 日) 亦稱受漲價影響，北美市場銷量下滑 5%。

根據尼爾森 IQ 數據，在 4 月 20 日為止的 52 周裡，美國食品和飲料的雜貨銷售額年減 2%。對此連鎖餐廳 Wingstop(WING-US) 執行長 Michael Skipworth 表示，若消費者感到壓力，就會傾向於減少高頻率的速食消費。

作為低價超商始祖的 Aldi 則靠著價格便宜贏得消費者青睞，根據 Customer Growth Partners 數據，根據一籃子 50 種典型家庭用品價格來看，Aldi 在今年第一季比沃爾瑪便宜約 6%，鮮食和冷凍食品則便宜近 16%。美國消費者表示，在 Aldi 消費，完全給受不到通膨。

根據分析公司 Placer.ai 的行動裝置定位數據，今年 3 月 Aldi 美國門市客流量年增約 26%，高於美國連鎖超市巨頭 Kroger(KR-US) 的 6% 和 Trader Joe"s 的 15%。