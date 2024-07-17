鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為52.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.67元上修至5.76元，其中最高估值7.65元，最低估值4.5元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.65(7.65)
|6.78
|7.61
|最低值
|4.5(4.5)
|4.54
|6.92
|平均值
|5.97(5.89)
|5.84
|7.27
|中位數
|5.76(5.67)
|5.95
|7.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|183.29億
|155.52億
|191.86億
|最低值
|147.15億
|143.07億
|149.85億
|平均值
|156.44億
|150.38億
|163.84億
|中位數
|157.59億
|150.97億
|160.63億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.56
|2.27
|7.34
|6.15
|5.19
|營業收入
|156.03億
|128.27億
|112.24億
|131.95億
|173.38億
詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為86.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為40.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為31.31元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至0.39元，預估目標價為120.50元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇