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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為52.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.67元上修至5.76元，其中最高估值7.65元，最低估值4.5元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.65(7.65)6.787.61
最低值4.5(4.5)4.546.92
平均值5.97(5.89)5.847.27
中位數5.76(5.67)5.957.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值183.29億155.52億191.86億
最低值147.15億143.07億149.85億
平均值156.44億150.38億163.84億
中位數157.59億150.97億160.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.562.277.346.155.19
營業收入156.03億128.27億112.24億131.95億173.38億

詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSYF

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