統一建立流通大平台 看好亞洲地區市場目前有很多機會

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-27 19:14

統一 (1216-TW) 董事長羅智先今 (27) 日指出，集團處在歷史上前所未有的好機遇，目前在亞洲看到在世代的交替很多的機會產生，目前對於建立流通大平台看上亞洲地區企業因此產生的機會點，而同屬資深企業的統一企業也在注意企業傳承的趨勢。

同時，就企業世代交替的走向，羅智先接班超過 20 年，他表示，企業內部有一套作業流程，每一年都會依照職務調整，很多集團內未上市公司董監事都由同仁擔任進行磨練及培養，但在家族方面則沒有特別規劃。

羅智先指出，前輩留下很多珍貴的資產，自己沒有創造很多的東西，很多東西都是再排列組合，很幸運是擁有好的團隊，所以壓力並不大。目前亞洲市場看到很多機會，這不是自已創造出來的，是市場上出現的，重點是機會來臨的時候，自己還在不在跑道上有爭取的機會 。