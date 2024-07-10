綜所稅首批退稅69億元7/31入帳 48萬人可領

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-10 17:20

112 年度綜所稅第 1 批退稅即將於 7 月 31 日寄發退稅憑單，或撥入帳戶，第 1 批退稅為採用網路申報、稅額試算以線上登錄或電話語音確認回復，以及稅額試算在 5 月 10 日前向各地國稅局以紙本回復之退稅案件。南區國稅局表示，截至目前初步統計，該局符合第 1 批退稅件數約 48 萬件、退稅金額約 69 億 2,494 萬元。

該局說明，退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅，凡申報時有提供金融機構或郵局帳號者，採直撥退稅；其他則由國稅局寄發退稅憑單，金額不滿 5,000 元的退稅，納稅義務人可就近向退稅憑單所載之指定付款銀行兌領現金，餘均須存入金融機構或郵局，透過票據交換方式領到退稅款。第 1 批退稅憑單兌領期限自今年 7 月 31 日起至同年 9 月 30 日止，民眾如接獲退稅憑單，請儘速於兌領期限內，持憑單向指定的金融機構兌領或提出交換。