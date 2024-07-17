營建股再創高! 放眼未來獲利!

永誠資產管理處 2024-07-17 17:20

近期營建類股再度點火上攻，除了在行業類別中，最不用考量土地、營造成本的代銷業者表現極其強勢以外，不少營業個股也都跟進衝出，究竟現在要從哪些方向來觀察標的?

首先，房市部分，很大的原因還是在於台灣的低利率，只要利率不要頻繁 / 快速調升，對於賣方而言，資金成本並不會變成很大的壓力，基本上收租或是等待預期的漲價，都能蓋過利率的負擔，這根本原因沒有改變的話，很難改變房價上漲趨勢；再者，供需部分，以現在各項打防政策而言，雖限縮部分投資 / 投機客的買盤，但同時也壓抑了供給 (預設屋轉售限制、建築用地限制等)，另若是對於賣方成本上的提升，其實終究也是轉嫁給買方，使得房價繼續推高；因而當前上升趨勢是沒有懸念的。

接著，目前資金面向，可看到有更聚焦兩種方向: 一是明年甚至未來有更多建案入帳的企業，二是往房市看起來更旺，更能搭上科技大廠擴廠商機的南部商機。以過去談過 1532 勤美為例，今年有” 勤美之森” 建議大舉入帳貢獻營運的利多沒有改變，但因為成長主要落在今年，因此近期股價會有些利多實現後進入震盪觀望的局面，處於創高後的多方修正階段。而本週十分強勢的 5508 永信建，今年有多項將入帳的建案，同時因為高雄房市太熱，今年上半年營收已經年增 134%，下半年也持續有高雄建案推升營運，同時也是內資法人持續加碼標的。

而在未來至少 5 年，每年度預計新屋完工金額都將大幅超過今年，具備很多成長想像空間之 2542 興富發，股價也連連創高。除了推案成長以外，企業在土地取得成本也相當重要；以近期在高雄車站附近，左營區福山段的建案為例，大約在 106 年下半年，分兩次取得將近 900 坪的土地，平均一坪價格大約為 130 萬台幣上下，對照現在地上共 34 樓，實價登錄一坪約 45~50 萬台幣來看，屬於利潤相當高的專案，而因為過去在南部取得不少成本相對便宜的土地，以大型營建業者來看，這就成了他們獲利可期的主要因素之一。後續營建股的觀察，可同步朝這幾個方向留意，並搭配股價位階挑選。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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