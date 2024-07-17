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鉅亨速報

盤後速報 - 玉晶光(3406)次交易(18)日除息12元，參考價593.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

玉晶光(3406-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。

首日參考價為593.0元，相較今日收盤價605.00元，息值合計為12.0元，股息殖利率1.98%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 605.00 12.0 1.98% 0.0
2023/07/27 395.0 12.0 3.04% 0.0
2022/07/27 406.5 7.9943 1.97% 0.0
2021/07/29 528.0 9.9907 1.89% 0.0
2020/07/22 779.0 8.991 1.15% 0.0

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