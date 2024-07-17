盤後速報 - 玉晶光(3406)次交易(18)日除息12元，參考價593.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
玉晶光(3406-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。
首日參考價為593.0元，相較今日收盤價605.00元，息值合計為12.0元，股息殖利率1.98%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|605.00
|12.0
|1.98%
|0.0
|2023/07/27
|395.0
|12.0
|3.04%
|0.0
|2022/07/27
|406.5
|7.9943
|1.97%
|0.0
|2021/07/29
|528.0
|9.9907
|1.89%
|0.0
|2020/07/22
|779.0
|8.991
|1.15%
|0.0
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