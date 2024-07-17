盤後速報 - 佳能(2374)次交易(18)日除息0.9元，參考價53.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
佳能(2374-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
首日參考價為53.8元，相較今日收盤價54.70元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|54.70
|0.9001
|1.65%
|0.0
|2023/07/19
|20.85
|0.45
|2.16%
|0.0
|2022/07/18
|25.0
|1.0
|4.0%
|0.0
|2021/09/07
|15.45
|0.4907
|3.18%
|0.0
|2020/07/27
|12.7
|0.3
|2.36%
|0.0
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