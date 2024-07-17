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鉅亨速報

盤後速報 - 佳能(2374)次交易(18)日除息0.9元，參考價53.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

佳能(2374-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

首日參考價為53.8元，相較今日收盤價54.70元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 54.70 0.9001 1.65% 0.0
2023/07/19 20.85 0.45 2.16% 0.0
2022/07/18 25.0 1.0 4.0% 0.0
2021/09/07 15.45 0.4907 3.18% 0.0
2020/07/27 12.7 0.3 2.36% 0.0

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