機器人新一波攻擊又開始？如何選中最強機器人標的？

陳冠廷分析師（摩爾投顧） 2024-07-10 17:13

機器人股今天全面出現轉強 K 線型態，在經過 2-3 天回檔整理後，隨即就止跌甚至大漲或漲停，這也代表機器人題材確實是飆股題材，因為回檔時間短，反攻速度快，就是強勢股的直接特徵。

昆盈 (2365-TW):7/8 和 7/9 兩天從高點回落後，測試 5 日線就止跌，7/10 直接漲停越過前高，很強勢的表態，在告訴大家，昆盈回來了，機器人飆股也回來了。

慶騰 (4534-TW):7/5 高點出現後，7/8 大跌，7/9 盤中也大跌，7/10 漲 3.28% 越過前高，也即將站上 5 日線，型態來說沒有昆盈漲停來的強，但也是止跌的反攻訊號。

廣明 (6188-TW): 7/8 和 7/9 兩天回檔壓回季線附近，7/10 止跌大漲 6.3% 出現反攻氣勢。

羅昇 (8374-TW): 7/8 和 7/9 兩天大跌回檔，7/10 大漲 6.45% 反攻。

穎漢 (4562-TW): 7/10 大漲 9.2% 一舉攻過前高和 5 日線，算強勢回歸。

盟立 (2464-TW): 7/10 大漲 9.3% 站上 5 日線，也攻過前高，出現轉折反攻的走勢。

新漢 (8234-TW): 從 5 月以來呈現底底高的多頭格局，7/10 站上 5 日線轉強有望延續多頭格局。

即時的分析和佈局機會，歡迎加入 LINE 接收最新分享。

接收個股分析和免費盤後訊息，請加入 line 粉絲團成為好友。

台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

https://lin.ee/6rOzncL

更完整分析歡迎收看 7/10 盤後節目

https://youtu.be/w_RNPbr9i-c

文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師