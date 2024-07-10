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台股

機器人新一波攻擊又開始？如何選中最強機器人標的？

陳冠廷分析師（摩爾投顧） 2024-07-10 17:13

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機器人新一波攻擊又開始？如何選中最強機器人標的？ (圖:shutterstock)

機器人股今天全面出現轉強 K 線型態，在經過 2-3 天回檔整理後，隨即就止跌甚至大漲或漲停，這也代表機器人題材確實是飆股題材，因為回檔時間短，反攻速度快，就是強勢股的直接特徵。

昆盈 (2365-TW):7/8 和 7/9 兩天從高點回落後，測試 5 日線就止跌，7/10 直接漲停越過前高，很強勢的表態，在告訴大家，昆盈回來了，機器人飆股也回來了。

慶騰 (4534-TW):7/5 高點出現後，7/8 大跌，7/9 盤中也大跌，7/10 漲 3.28% 越過前高，也即將站上 5 日線，型態來說沒有昆盈漲停來的強，但也是止跌的反攻訊號。

佳能 (2374-TW):7/9 壓回季線附近，7/10 止跌小漲，仍可以觀察延季線支撐往上的反攻走勢。

廣明 (6188-TW): 7/8 和 7/9 兩天回檔壓回季線附近，7/10 止跌大漲 6.3% 出現反攻氣勢。

羅昇 (8374-TW): 7/8 和 7/9 兩天大跌回檔，7/10 大漲 6.45% 反攻。

穎漢 (4562-TW): 7/10 大漲 9.2% 一舉攻過前高和 5 日線，算強勢回歸。

盟立 (2464-TW): 7/10 大漲 9.3% 站上 5 日線，也攻過前高，出現轉折反攻的走勢。

新漢 (8234-TW): 從 5 月以來呈現底底高的多頭格局，7/10 站上 5 日線轉強有望延續多頭格局。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
https://lin.ee/6rOzncL
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https://youtu.be/w_RNPbr9i-c

文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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