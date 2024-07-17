盤後速報 - 巧新(1563)次交易(18)日除息1.8元，參考價70.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
巧新(1563-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為70.1元，相較今日收盤價71.90元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.51%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|71.90
|1.8021
|2.51%
|0.0
|2023/08/29
|58.8
|1.9583
|3.33%
|0.0
|2022/08/09
|59.9
|1.0
|1.67%
|1.0
|2021/09/16
|58.6
|2.0164
|3.44%
|0.0
|2020/09/03
|53.8
|2.0009
|3.72%
|0.0
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