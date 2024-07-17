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鉅亨速報

盤後速報 - 巧新(1563)次交易(18)日除息1.8元，參考價70.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

巧新(1563-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為70.1元，相較今日收盤價71.90元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 71.90 1.8021 2.51% 0.0
2023/08/29 58.8 1.9583 3.33% 0.0
2022/08/09 59.9 1.0 1.67% 1.0
2021/09/16 58.6 2.0164 3.44% 0.0
2020/09/03 53.8 2.0009 3.72% 0.0

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