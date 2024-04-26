巧新競拍均價74.59元 超額認購比率達3.14倍

全球汽車輪圈領導廠商巧新 ( 1563-TW ) 辦理初次上市普通股股票 (IPO) 競價拍賣承銷作業，今 (26) 日完成電腦開標作業，競拍 16000 張全數順利拍賣成功，得標加權平均價格為 74.59 元，超額認購比率達 3.14 倍。

巧新屏東新廠導入循環經濟理念，熔煉廠可百分百回收下腳料與廢料進行鋁料再生，生成後的 RESAICAL® 再生鋁成為產品原料，符合全球車商的發展趨勢，再生鋁圈已獲包括 Porsche、Stellantis、JLR、BMW、TOYOTA、LEXUS 等相繼認證並量產出貨，帶動屏東新廠於去年第四季達損平。