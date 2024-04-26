巧新競拍均價74.59元 超額認購比率達3.14倍
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-26 19:02
全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 辦理初次上市普通股股票 (IPO) 競價拍賣承銷作業，今 (26) 日完成電腦開標作業，競拍 16000 張全數順利拍賣成功，得標加權平均價格為 74.59 元，超額認購比率達 3.14 倍。
巧新本次辦理上市前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共 50280 張，競價拍賣超額認購比率達 3.14 倍。
巧新將於 4 月 30 日至 5 月 3 日進行公開申購 4050 張，承銷價格 70 元，預計 5 月 7 日抽籤， 5 月 13 日掛牌上市。
巧新屏東新廠導入循環經濟理念，熔煉廠可百分百回收下腳料與廢料進行鋁料再生，生成後的 RESAICAL® 再生鋁成為產品原料，符合全球車商的發展趨勢，再生鋁圈已獲包括 Porsche、Stellantis、JLR、BMW、TOYOTA、LEXUS 等相繼認證並量產出貨，帶動屏東新廠於去年第四季達損平。
巧新目標， 2025 年使用再生鋁料達 50%，有利為獲利注入強勁的成長動能。
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