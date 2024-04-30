【熱門申購】抽中現賺超過9萬元！五月份最新2檔可抽籤股票基本面報你知
鉅亨研報 2024-04-30 11:05
證交所公告，4 月 30 日將有 2 檔個股開放申購！家碩 (6953-TW) 抽中 1 張可賺超過 9 萬元，有興趣的投資人把握機會參與這波股票抽籤。
股票抽籤 1：巧新 (1563-TW)
汽車鍛造輪圈廠巧新 (1563-TW) 辦理初上市，4 月 30 日到 5 月 3 日申購，後續將於 5 月 7 日公開抽籤、5 月 13 日掛牌上市。承銷張數 4,050 張，每股承銷價 70 元，以目前市價 88.6 元試算，抽中一張可賺 18,600 元，中籤報酬率超過兩成。
巧新是做什麼的？
巧新科技官網指出，該公司專注於提供移動及航太等產業高端客製化、輕量化的鍛造解決方案，多年來積極投資並掌握關鍵技術，提供引領市場之關鍵解決方案。憑藉多年核心技術能力的積累，巧新成為全球鍛造輪圈的領導品牌，為全球高級車輛、超跑車廠首選合作夥伴。
巧新資本額 21.43 億，市值 189.83 億，掛牌年數 17 年。去年合併營收 77.79 億元，營業毛利 17.34 億元，毛利率 22.29％、年增 3.35 個百分點，稅後純益 6.08 億元、年增 4.47％，每股稅後純益 (EPS)2.88 元。
股票抽籤 2：家碩 (6953-TW)
家登子公司家碩 (6953-TW) 申購期間落在 4 月 30 日到 5 月 3 日，同樣 5 月 7 日公開抽籤、5 月 13 日掛牌上櫃。承銷張數 462 張，每股承銷價 216.8 元，據今日興櫃收盤價 310.5 元來算，抽中有望獲利 93,700 元，報酬率超過四成。
家碩是做什麼的？
家碩科技官網顯示，該公司於民國 105 年由家登精密工業股份有限公司投資設立，業務及技術著重於半導體製程中 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，為自有技術品牌之台灣半導體設備製造商。
家碩資本額 2.73 億，市值 84.76 億，掛牌年數 0 年。去年合併營收 12.07 億元、年增 15.19％，營業利益 2.6 億元、年增 7.31％，稅後淨利 2.28 億元、年增達 12.21％，毛利率 48.51％，每股稅後純益 (EPS)8.36 元。
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