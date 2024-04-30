【熱門申購】抽中現賺超過9萬元！五月份最新2檔可抽籤股票基本面報你知

鉅亨研報 2024-04-30 11:05

證交所公告，4 月 30 日將有 2 檔個股開放申購！家碩 (6953-TW) 抽中 1 張可賺超過 9 萬元，有興趣的投資人把握機會參與這波股票抽籤。

汽車鍛造輪圈廠巧新 (1563-TW) 辦理初上市，4 月 30 日到 5 月 3 日申購，後續將於 5 月 7 日公開抽籤、5 月 13 日掛牌上市。承銷張數 4,050 張，每股承銷價 70 元，以目前市價 88.6 元試算，抽中一張可賺 18,600 元，中籤報酬率超過兩成。

巧新是做什麼的？

巧新資本額 21.43 億，市值 189.83 億，掛牌年數 17 年。去年合併營收 77.79 億元，營業毛利 17.34 億元，毛利率 22.29％、年增 3.35 個百分點，稅後純益 6.08 億元、年增 4.47％，每股稅後純益 (EPS)2.88 元。

家登子公司家碩 (6953-TW) 申購期間落在 4 月 30 日到 5 月 3 日，同樣 5 月 7 日公開抽籤、5 月 13 日掛牌上櫃。承銷張數 462 張，每股承銷價 216.8 元，據今日興櫃收盤價 310.5 元來算，抽中有望獲利 93,700 元，報酬率超過四成。

家碩是做什麼的？

家碩科技官網顯示，該公司於民國 105 年由家登精密工業股份有限公司投資設立，業務及技術著重於半導體製程中 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等，為自有技術品牌之台灣半導體設備製造商。

家碩資本額 2.73 億，市值 84.76 億，掛牌年數 0 年。去年合併營收 12.07 億元、年增 15.19％，營業利益 2.6 億元、年增 7.31％，稅後淨利 2.28 億元、年增達 12.21％，毛利率 48.51％，每股稅後純益 (EPS)8.36 元。

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