盤後速報 - 華立(3010)下週(7月24日)除息4.95元，預估參考價146.05元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
華立(3010-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.95元。
以今日(7月17日)收盤價151.00元計算，預估參考價為146.05元，息值合計為4.95元，股息殖利率3.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
華立(3010-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊通訊用材料及設備、平面顯示器材料及設備。半導體製程用材料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。太陽能、風力、及風電等綠能材料、設備及發電及其他。近5日股價上漲7.67%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|151.00
|4.95038
|3.28%
|0.0
|2023/06/29
|87.5
|6.1
|6.97%
|0.0
|2022/06/27
|94.5
|6.8
|7.2%
|0.0
|2021/09/02
|89.3
|4.4
|4.93%
|0.2
|2020/07/02
|56.9
|3.3
|5.8%
|0.0
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