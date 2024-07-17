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鉅亨速報

盤後速報 - 華立(3010)下週(7月24日)除息4.95元，預估參考價146.05元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

華立(3010-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.95元。

以今日(7月17日)收盤價151.00元計算，預估參考價為146.05元，息值合計為4.95元，股息殖利率3.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

華立(3010-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊通訊用材料及設備、平面顯示器材料及設備。半導體製程用材料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。太陽能、風力、及風電等綠能材料、設備及發電及其他。近5日股價上漲7.67%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 151.00 4.95038 3.28% 0.0
2023/06/29 87.5 6.1 6.97% 0.0
2022/06/27 94.5 6.8 7.2% 0.0
2021/09/02 89.3 4.4 4.93% 0.2
2020/07/02 56.9 3.3 5.8% 0.0

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