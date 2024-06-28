search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 華立(3010)大漲7.04%，報144.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:45

華立(3010-TW)28日10:45股價上漲9.5元，報144.5元，漲幅7.04%，成交3,841張。

華立(3010-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊通訊用材料及設備、平面顯示器材料及設備。半導體製程用材料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。太陽能、風力、及風電等綠能材料、設備及發電及其他。

近5日股價上漲1.5%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+973 張
  • 外資買賣超：+990 張
  • 投信買賣超：+8 張
  • 自營商買賣超：-25 張
  • 融資增減：+76 張
  • 融券增減：-73 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23080.510.76%
華立1446.67%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#突破區間

偏強
華立

56%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
華立

56%

勝率

#穩定獲利股

偏強
華立

56%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty