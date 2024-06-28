盤中速報 - 華立(3010)大漲7.04%，報144.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:45
華立(3010-TW)28日10:45股價上漲9.5元，報144.5元，漲幅7.04%，成交3,841張。
華立(3010-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊通訊用材料及設備、平面顯示器材料及設備。半導體製程用材料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。太陽能、風力、及風電等綠能材料、設備及發電及其他。
近5日股價上漲1.5%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+973 張
- 外資買賣超：+990 張
- 投信買賣超：+8 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：+76 張
- 融券增減：-73 張
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