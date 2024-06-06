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鉅亨速報

營收速報 - 華立(3010)5月營收72.11億元年增率高達35.36％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:30

華立(3010-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣72.11億元，年增率35.36%，月增率10.09%。

今年1-5月累計營收為310.11億元，累計年增率25.16%。

最新價為126.5元，近5日股價上漲2.45%，相關電子通路下跌-0.89%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1060 張
  • 外資買賣超：+837 張
  • 投信買賣超：+264 張
  • 自營商買賣超：-41 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 72.11億 35% 10%
24/4 65.50億 29% 15%
24/3 56.91億 15% 17%
24/2 48.58億 3% -28%
24/1 67.02億 42% 27%
23/12 52.87億 6% -9%

華立(3010-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊通訊用材料及設備、平面顯示器材料及設備。半導體製程用材料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。太陽能、風力、及風電等綠能材料、設備及發電及其他。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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