營收速報 - 華立(3010)5月營收72.11億元年增率高達35.36％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:30
今年1-5月累計營收為310.11億元，累計年增率25.16%。
最新價為126.5元，近5日股價上漲2.45%，相關電子通路下跌-0.89%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1060 張
- 外資買賣超：+837 張
- 投信買賣超：+264 張
- 自營商買賣超：-41 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|72.11億
|35%
|10%
|24/4
|65.50億
|29%
|15%
|24/3
|56.91億
|15%
|17%
|24/2
|48.58億
|3%
|-28%
|24/1
|67.02億
|42%
|27%
|23/12
|52.87億
|6%
|-9%
華立(3010-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊通訊用材料及設備、平面顯示器材料及設備。半導體製程用材料及設備、印刷電路板用材料、設備及零組件。太陽能、風力、及風電等綠能材料、設備及發電及其他。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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