被動元件報價罕見大漲，股價後續怎麼看？
鉅亨研報 2024-07-17 10:28
一、中小股活跳跳，被動元件股攜手向前
Fed 主席 Powell 再釋出鴿派訊號，加以美國前總統川普遇襲事件讓勝選可能性攀升，11 月總統大選的不確定性降低，週一美股延續漲，道瓊、標普盤中續創新高。
不過週二台股早盤受制 5 日線，權值股熄火，指數漲幅不大，然而盤面中小型股依舊活躍，其中被動元件傳出報價上漲消息，國巨 (2327-TW)、凱美(2375-TW)、興勤(2428-TW)、立隆電(2472-TW)、大毅(2478-TW)、華新科(2492-TW)、日電貿(3090-TW)、鈞寶(6155-TW)、鈺邦(6449-TW)、九豪(6127-TW) 等早盤鈞呈現族群性大漲。
二、庫存調整告終，被動元件報價罕見大漲
被動元件產業在經歷了一年以上的庫存調整期後，近期庫存已逐漸回到健康水平。隨著傳統旺季的來臨和客戶補庫存需求增加，加上成本上升壓力，被動元件中的積層式電感和磁珠等產品出現罕見的漲價現象。
觀察今年以來，被動元件產業深受手機市場回暖、PC 市場復甦以及銀價今年以來大漲逾三成影響。其中銀在積層式電感和磁珠的成本結構中佔比高達 60%，因此銀價的上漲直接推升了製造成本。
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