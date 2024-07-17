被動元件報價罕見大漲，股價後續怎麼看？

鉅亨研報 2024-07-17 10:28

一、中小股活跳跳，被動元件股攜手向前

Fed 主席 Powell 再釋出鴿派訊號，加以美國前總統川普遇襲事件讓勝選可能性攀升，11 月總統大選的不確定性降低，週一美股延續漲，道瓊、標普盤中續創新高。

二、庫存調整告終，被動元件報價罕見大漲

被動元件產業在經歷了一年以上的庫存調整期後，近期庫存已逐漸回到健康水平。隨著傳統旺季的來臨和客戶補庫存需求增加，加上成本上升壓力，被動元件中的積層式電感和磁珠等產品出現罕見的漲價現象。

觀察今年以來，被動元件產業深受手機市場回暖、PC 市場復甦以及銀價今年以來大漲逾三成影響。其中銀在積層式電感和磁珠的成本結構中佔比高達 60%，因此銀價的上漲直接推升了製造成本。