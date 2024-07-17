search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

被動元件報價罕見大漲，股價後續怎麼看？

鉅亨研報 2024-07-17 10:28

cover image of news article
被動元件報價罕見大漲，股價後續怎麼看？(圖:shutterstock)

一、中小股活跳跳，被動元件股攜手向前

Fed 主席 Powell 再釋出鴿派訊號，加以美國前總統川普遇襲事件讓勝選可能性攀升，11 月總統大選的不確定性降低，週一美股延續漲，道瓊、標普盤中續創新高。

不過週二台股早盤受制 5 日線，權值股熄火，指數漲幅不大，然而盤面中小型股依舊活躍，其中被動元件傳出報價上漲消息，國巨 (2327-TW)、凱美(2375-TW)、興勤(2428-TW)、立隆電(2472-TW)、大毅(2478-TW)、華新科(2492-TW)、日電貿(3090-TW)、鈞寶(6155-TW)、鈺邦(6449-TW)、九豪(6127-TW) 等早盤鈞呈現族群性大漲。

二、庫存調整告終，被動元件報價罕見大漲

被動元件產業在經歷了一年以上的庫存調整期後，近期庫存已逐漸回到健康水平。隨著傳統旺季的來臨和客戶補庫存需求增加，加上成本上升壓力，被動元件中的積層式電感和磁珠等產品出現罕見的漲價現象。

觀察今年以來，被動元件產業深受手機市場回暖、PC 市場復甦以及銀價今年以來大漲逾三成影響。其中銀在積層式電感和磁珠的成本結構中佔比高達 60%，因此銀價的上漲直接推升了製造成本。

觀看完整內容請至豐雲學堂

延伸閱讀：

1. 評等情報局本周下殺價 登陸活動抽 iPad

2. 台積電法說會明登場！股價還能持續創高嗎？6 大重點搶先看｜豐學 PRIME 精選摘要

3. 【史上最 PRIME 周邊】財運有天助、鈔票淹腳目，投資要乾杯就靠「超 PRIME 杯」！

 

文章標籤

趨勢分析永豐金證券被動元件

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty