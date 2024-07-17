法國證實 對輝達啟動反壟斷調查

法國監理機關今年 6 月 28 日在一份關於生成式 AI 競爭的報告中，提到晶片供貨商濫用的風險。

違反法國反壟斷規定的公司，將面臨其全球年營業額 10% 的罰款，但這些企業也可以做出讓步以避免罰款。