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法國證實 對輝達啟動反壟斷調查

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 12:03

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法國證實 對輝達啟動反壟斷調查。(圖:shutterstock)

法國競爭管理局 15 日證實，他們正對輝達 (NVDA-US) 疑似反競爭行為展開調查，如果調查有成果，輝達將受到正式指控。

本月稍早路透社引述消息人士報導，法國競爭管理局準備對輝達 (NVDA-US) 提出正式指控。

該報導指出，法國當局去年 9 月搜查「顯示卡產業」相關企業後，將提出所謂的調查意見書或控訴文件。消息人士稱，那次突襲搜查的目標就是輝達 (NVDA-US) ，這是對雲端孕進行更廣泛調查的結果。

法國監理機關今年 6 月 28 日在一份關於生成式 AI 競爭的報告中，提到晶片供貨商濫用的風險。

監管機關對晶片產業依賴輝達 (NVDA-US) CUDA 晶片程式編寫軟體表達擔憂，對於輝達 (NVDA-US) 近期投資 CoreWeave 等專注於 AI 的雲端服務供應商，也感到不安。

違反法國反壟斷規定的公司，將面臨其全球年營業額 10% 的罰款，但這些企業也可以做出讓步以避免罰款。

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輝達反壟斷法國晶片

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