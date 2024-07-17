盤中速報 - 富裔(6264)大漲7.24%，報16.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:52
富裔(6264-TW)17日10:52股價上漲1.1元，報16.3元，漲幅7.24%，成交1,153張。
富裔(6264-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。
近5日股價上漲16.92%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+175 張
- 外資買賣超：+149 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+26 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安格(6684)大漲7.06%，報98.6元
- 盤中速報 - 安國(8054)急拉3.86%報188.5元，成交29,238張
- 盤中速報 - 芯鼎(6695)急拉4.31%報80.2元，成交5,865張
- 盤中速報 - 安格(6684)急拉4.56%報98.3元，成交2,924張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇