盤中速報 - 富裔(6264)大漲8.84%，報16元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37
富裔(6264-TW)12日10:36股價上漲1.3元，報16.0元，漲幅8.84%，成交3,685張。
富裔(6264-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。
近5日股價上漲3.52%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+797 張
- 外資買賣超：+797 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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