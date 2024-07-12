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鉅亨速報

盤中速報 - 富裔(6264)大漲8.84%，報16元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37

富裔(6264-TW)12日10:36股價上漲1.3元，報16.0元，漲幅8.84%，成交3,685張。

富裔(6264-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓，國民住宅及廠辦之出租及出售。綜合營造，景觀設計，公共工程，建築材料供應等買賣。觀光旅宿。

近5日股價上漲3.52%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+797 張
  • 外資買賣超：+797 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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