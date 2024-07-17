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鉅亨速報

盤中速報 - 眾達-KY(4977)大漲7.54%，報88.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 12:53

眾達-KY(4977-TW)17日12:53股價上漲6.2元，報88.4元，漲幅7.54%，成交4,681張。

眾達-KY(4977-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為設計、研發、生產及銷售光收發模組。

近5日股價上漲1.36%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+811 張
  • 外資買賣超：+777 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+34 張
  • 融資增減：-365 張
  • 融券增減：+1 張

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