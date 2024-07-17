盤中速報 - 眾達-KY(4977)大漲7.54%，報88.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 12:53
眾達-KY(4977-TW)17日12:53股價上漲6.2元，報88.4元，漲幅7.54%，成交4,681張。
眾達-KY(4977-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為設計、研發、生產及銷售光收發模組。
近5日股價上漲1.36%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+811 張
- 外資買賣超：+777 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+34 張
- 融資增減：-365 張
- 融券增減：+1 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 華電網(6163)股價拉至漲停，漲停價27.35元，成交11,903張
- 盤中速報 - 和益(1709)股價拉至漲停，漲停價25.3元，成交15,389張
- 盤中速報 - 豐興(2015)急跌-3.07%報75.8元，成交272張
- 盤中速報 - 旭品(3325)大漲7.12%，報30.1元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇