盤中速報 - 錦明(3230)大漲7.2%，報19.35元

錦明(3230-TW)所屬產業為光電業，主要業務為五金及鎂合金製品(LCD 及NB等零組件)之製造加工買賣業務。塑膠射出成型製品製造加工買賣業務。TFT LCD TV & Monitor之Base 與Hinge之研究開發製造加工及買賣。