盤中速報 - 錦明(3230)大漲7.2%，報19.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:59
錦明(3230-TW)17日09:59股價上漲1.3元，報19.35元，漲幅7.2%，成交2,197張。
錦明(3230-TW)所屬產業為光電業，主要業務為五金及鎂合金製品(LCD 及NB等零組件)之製造加工買賣業務。塑膠射出成型製品製造加工買賣業務。TFT LCD TV & Monitor之Base 與Hinge之研究開發製造加工及買賣。
近5日股價上漲3.74%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+124 張
- 外資買賣超：+108 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+16 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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