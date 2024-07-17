盤中速報 - 青雲(5386)大漲7.01%，報77.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:59
青雲(5386-TW)17日09:59股價上漲5.1元，報77.9元，漲幅7.01%，成交2,017張。
青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
近5日股價上漲2.97%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-444 張
- 外資買賣超：-314 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-130 張
- 融資增減：+320 張
- 融券增減：0 張
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