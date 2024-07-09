盤中速報 - 錦明(3230)急跌-3.08%報19.05元，成交756張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:04
錦明(3230-TW)近5分K跌速3.08%，09日09:04報19.05元，成交756張，今日漲幅為0.79％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
錦明(3230-TW)近5日股價上漲15.95%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲4.78%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,312 張
- 外資買賣超：+1,311 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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