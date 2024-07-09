盤中速報 - 錦明(3230)大跌7.14%，報17.55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:57
錦明(3230-TW)09日09:57股價下跌1.35元，報17.55元，跌幅7.14%，成交2,102張。
錦明(3230-TW)所屬產業為光電業，主要業務為五金及鎂合金製品(LCD 及NB等零組件)之製造加工買賣業務。塑膠射出成型製品製造加工買賣業務。TFT LCD TV & Monitor之Base 與Hinge之研究開發製造加工及買賣。
近5日股價上漲15.95%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,312 張
- 外資買賣超：+1,311 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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