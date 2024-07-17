search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 南電(8046)大漲7.08%，報196.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:59

南電(8046-TW)17日09:59股價上漲13元，報196.5元，漲幅7.08%，成交6,956張。

南電(8046-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價上漲2.51%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,709 張
  • 外資買賣超：-3,372 張
  • 投信買賣超：-342 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：+738 張
  • 融券增減：-5 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23936.17-0.25%
南電1987.90%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
南電

80%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
南電

80%

勝率

#長紅K線突破盤整

中弱短強
南電

80%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
南電

80%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty