盤中速報 - 南電(8046)大漲7.08%，報196.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:59
南電(8046-TW)17日09:59股價上漲13元，報196.5元，漲幅7.08%，成交6,956張。
南電(8046-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲2.51%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,709 張
- 外資買賣超：-3,372 張
- 投信買賣超：-342 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+738 張
- 融券增減：-5 張
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