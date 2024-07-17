search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至3.08元，預估目標價為195元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.4元下修至3.08元，其中最高估值15.5元，最低估值2.29元，預估目標價為195元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.5(15.5)13.0617.51
最低值2.29(2.29)4.87.37
平均值4.71(4.76)9.3913.37
中位數3.08(3.4)10.3514.3

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值53,090,00056,205,72065,572,510
最低值34,150,12042,895,37049,012,170
平均值37,952,62048,261,01056,013,860
中位數36,585,42048,175,15054,735,390

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS930.0516.385.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		42,252,57864,646,83652,228,45738,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
南電183.50.82%
美元/台幣32.6250.16%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty