鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至3.08元，預估目標價為195元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.4元下修至3.08元，其中最高估值15.5元，最低估值2.29元，預估目標價為195元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.5(15.5)
|13.06
|17.51
|最低值
|2.29(2.29)
|4.8
|7.37
|平均值
|4.71(4.76)
|9.39
|13.37
|中位數
|3.08(3.4)
|10.35
|14.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|53,090,000
|56,205,720
|65,572,510
|最低值
|34,150,120
|42,895,370
|49,012,170
|平均值
|37,952,620
|48,261,010
|56,013,860
|中位數
|36,585,420
|48,175,150
|54,735,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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