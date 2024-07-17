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鉅亨速報

盤中速報 - 富宇(4907)大漲7.15%，報95.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:58

富宇(4907-TW)17日09:58股價上漲6.4元，報95.9元，漲幅7.15%，成交213張。

富宇(4907-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

近5日股價上漲22.6%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+169 張
  • 外資買賣超：+178 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張
  • 融資增減：+88 張
  • 融券增減：0 張

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