盤後速報 - 永信建(5508)下週(7月10日)除息11.29元，預估參考價226.21元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
永信建(5508-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.29元。
以今日(7月3日)收盤價237.50元計算，預估參考價為226.21元，息值合計為11.29元，股息殖利率4.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
永信建(5508-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。近5日股價上漲15.15%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|237.50
|11.2912
|4.75%
|0.0
|2023/07/05
|74.1
|6.3454
|8.56%
|0.0
|2022/07/06
|65.3
|8.0061
|12.26%
|0.0
|2021/09/07
|54.9
|3.3406
|6.08%
|0.0
|2020/09/02
|38.1
|1.801
|4.73%
|0.0
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