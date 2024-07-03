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鉅亨速報

盤後速報 - 永信建(5508)下週(7月10日)除息11.29元，預估參考價226.21元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

永信建(5508-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.29元。

以今日(7月3日)收盤價237.50元計算，預估參考價為226.21元，息值合計為11.29元，股息殖利率4.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

永信建(5508-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。近5日股價上漲15.15%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 237.50 11.2912 4.75% 0.0
2023/07/05 74.1 6.3454 8.56% 0.0
2022/07/06 65.3 8.0061 12.26% 0.0
2021/09/07 54.9 3.3406 6.08% 0.0
2020/09/02 38.1 1.801 4.73% 0.0

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