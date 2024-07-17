盤中速報 - 迎廣(6117)大漲7.25%，報140.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:29
迎廣(6117-TW)17日09:29股價上漲9.5元，報140.5元，漲幅7.25%，成交16,967張。
迎廣(6117-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦機殼、電腦及其週邊設備、塑膠成品等之加工製造及買賣。機械五金零件之製造烤漆及買賣業務。
近5日股價上漲10.55%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,968 張
- 外資買賣超：+1,965 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：+581 張
- 融券增減：+652 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 達能(3686)急拉3.44%報30.0元，成交1,696張
- 盤中速報 - 和益(1709)急拉4.25%報24.6元，成交1,488張
- 盤中速報 - 和益(1709)大漲7.17%，報24.65元
- 盤中速報 - 景碩(3189)大漲6.67%，報128元
鉅亨號貼文看更多
下一篇