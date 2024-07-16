盤中速報 - 迎廣(6117)急拉3.56%報131.0元，成交14,897張
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:52
迎廣(6117-TW)近5分K漲速3.56%，16日10:52報131.0元，成交14,897張，今日漲幅為9.62％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
迎廣(6117-TW)近5日股價上漲3.02%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌1.5%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,339 張
- 外資買賣超：-1,339 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+357 張
- 融券增減：-93 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 佰研(3205)急跌-3.11%報43.6元，成交219張
- 盤中速報 - 印鉐(8080)急拉3.04%報16.55元，成交27張
- 盤中速報 - 富宇(4907)大漲7.98%，報88元
- 盤中速報 - 智崴(5263)股價拉至漲停，漲停價179.0元，成交2,273張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇