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鉅亨速報

盤中速報 - 迎廣(6117)急拉3.56%報131.0元，成交14,897張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:52

迎廣(6117-TW)近5分K漲速3.56%，16日10:52報131.0元，成交14,897張，今日漲幅為9.62％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

迎廣(6117-TW)近5日股價上漲3.02%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌1.5%。集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,339 張
  • 外資買賣超：-1,339 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+357 張
  • 融券增減：-93 張

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