盤中速報 - 波若威(3163)股價拉至漲停，漲停價177.5元，成交16,510張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:22
波若威(3163-TW)17日09:22上漲16元，股價漲停報177.5元，委買46,000張、委賣829,000張，成交16,510張。
主要業務為高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務。全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務。光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日上漲1.58%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-833 張
- 外資買賣超：-986 張
- 投信買賣超：+20 張
- 自營商買賣超：+133 張
- 融資增減：-337 張
- 融券增減：+432 張
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