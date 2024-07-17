盤中速報 - 波若威(3163)股價拉至漲停，漲停價177.5元，成交16,510張

主要業務為高密度波分多工器/解多工器與合波器之設計、生產與銷售服務。全光纖式波長存取多工器之設計、生產與銷售服務。光機電主動被動元件、模組及次系統之設計、生產與銷售服務。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日上漲1.58%。